Yeni yıl öncesinde Adalet Bakanlığı çalışanlarına maaş promosyonunda önemli değişiklik yapıldı. Bakanlık ile Vakıfbank arasında imzalanan anlaşma kapsamında, personele tek seferde 99 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Üç yıl geçerli olacak anlaşmaya göre çalışanlara ayrıca 100 bin TL’lik avans hesabı da tanımlanacak. Bu tutar, üç taksit halinde kullanılabilecek. Promosyon ödemesinin 30 Eylül 2025’te hesaplara yatırılması bekleniyor.

VAKIFBANK TEKLİF EDİNCE DİĞER BANKALAR ÇEKİLDİ

Personellerin promosyonu ile ilgili yapılan İhalenin ilk oturumunda yapılan turlarda Yapı ve Kredi Bankası 80.000 TL, Türkiye İş Bankası 85.000 TL, Vakıflar Bankası ise 90.000 TL teklif verdiği belirtildi. Vakıfbank'ın bu teklifi üzerine diğer bankalar ihaleden çekilerek ihale sone erdiği ifade edildi.