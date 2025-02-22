CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na neden PTT marka isminin kullandırıldığını ve kuruma ait milyonlarca liranın neden bu şirketin kasasında tutulduğunu sordu.

HGS PARALARI YANDAŞA

TBMM’de yaptığı açıklamada PTT AVM’nin borsaya girmek istediğini de savunan Polat, Bakan Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şunları kaydetti: “PTT’nin ortak olduğu PTT AVM‘nin yüzde 60’lık büyük hissesi iş insanı Hakan Çevikoğlu’na aittir. PTT AVM’nin 2024 yılı cirosu 2.5 milyar TL’dir. Bu tutarın yüzde 70’i PTT üzerinden yapılan cirodur ve PTT AVM üzerinden gerçekleştirilen işler aslında PTT’nin yapabileceği işlerdir. PTT’nin kasasında durması gereken HGS yüklemelerinden gelen yaklaşık 400 milyon TL de PTT AVM’nin kasasında tutulmaktadır. PTT AVM sahibi bu parayı çalıştırırken kazancını artırmakta ve haksız zenginleşmeye sebep olunmaktadır. PTT de faiz gelirlerinden yoksun bırakılarak zarara uğratılmaktadır.”

‘Yandaş nasıl zengin edilir’ teşkilatı

Kuruluşunun üstünden 100 yılı aşkın süre geçen PTT’nin Varlık Fonu’na devredildiğini hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Bir yandaş kamu kaynaklarıyla nasıl zengin edilir diye merak eden PTT AVM’ye baksın. Milyarlarca lira bir yandaşa aktarılıyor. Emekli maaş promosyonlarını dahi ödeyemeyen PTT, ciddi müşteri kaybetmiş, 2024 yılında da 4.5 milyar TL zarar etmiştir” ifadelerini kullandı.