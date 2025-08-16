Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın da bugüne kadar 7 kez hacca gittiği ortaya çıkmıştı. Kübra Dağlar, bu yılki hac görevi sırasında Seher Erbaş’ın yanından, Hasan Dağlar ise Ali Erbaş’ın yanından ayrılmadı.

Hasan Dağlar’ın kadrosu Diyanet’te Musahhih (düzeltmen) olarak geçiyor. Ancak Erbaş’a çok yakın bir isim olarak, özel kalemde görevli. Erbaş’ın seyahatlerine katılıp protokol işlerini organize ediyor. Eşi Kübra Dağlar ise Diyanet Vakfı’nda işe yerleştirildi. Vakıfta maaşlar vatandaşların bağışlarından ödeniyor.

40 yıldır Diyanet’te çalışan ancak kuradan çıkmadığı için bir kez bile hacca gitmeyenler de var. Ali Erbaş’ın daha önce de ütücüsünü hacca götürdüğü ortaya çıkmıştı.