Kuveyt'teki Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadı'nda oynanan Fransa Süper Kupa maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Olimpik Marsilya karşılaştı. PSG, 13. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 76. dakikada penaltıdan Mason Greenwood ve 87. dakikada Willian Pacho'nun kendi kalesine attığı gollerle cevap veren Marsilya, durumu 2-1 yaptı. Gonçalo Ramos'un 90+5. dakikada bulduğu golle mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan PSG, üst üste 4 olmak üzere 14. kez kupayı kazandı.

