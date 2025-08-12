22 yaşındaki Ukraynalı savunmacı Illia Zabarnyi, uzun süredir devam eden transfer sürecinin ardından Paris Saint-Germain’e 66 milyon Euro karşılığında katıldı. Bournemouth ile anlaşma sağlanmasının ardından 22 yaşındaki stoper, Haziran 2030’a kadar geçerli beş yıllık sözleşmeye imza attı.

UZUN SÜREN PAZARLIKTA MUTLU SON

Haziran ayında oyuncu ile PSG arasında prensip anlaşmasına varılmış olsa da, kulüpler arasındaki pazarlıklar ancak Ağustos ortasında sonuçlandı. Transfer bedelinin içinde bonuslar da bulunuyor. Bu hamle, Paris ekibinin savunma hattına yaptığı en önemli takviyelerden biri olarak dikkat çekiyor.

DİNAMO KİEV’DEN PREMIER LİG’E

Altyapısında yetiştiği Dinamo Kiev’de profesyonel olan Zabarnyi, 2020-2023 yılları arasında 84 maçta forma giydi. Ardından Premier Lig’e adım atarak Bournemouth’a transfer oldu. Burada Dean Huijsen ile uyumlu bir ikili oluşturan genç stoper, üç sezonda 81 maça çıktı. Ukrayna Milli Takımı formasıyla ise 47 kez sahaya çıktı.

PARİS’TE YENİ REKABET

PSG’de Marquinhos ve Willian Pacho ikilisi son dönemde oldukça uyumlu bir performans sergiledi. Zabarnyi’nin, bu oturmuş savunma hattında yer bulmak için ciddi bir rekabete girmesi gerekecek. Teknik heyet, onun genç yaşına rağmen edindiği tecrübe ile savunmaya derinlik katacağı görüşünde.