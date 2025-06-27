Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertilerde Devin Özek, Jhon Duran transferini bitirmek için harekete geçerken bir dünya yıldızı daha gündeme geldi.

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Fenerbahçe, Milan Skriniar için temasa geçtiği Paris Saint Germain'den bir isme daha kancayı taktı.

Sports Digitale'in haberine göre; Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio, Fenerbahçe'ye önerildi. Orta saha, sağ kanat ve forvette forma giyen 29 yaşındaki İspanyol futbolcu ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ilerleyen günlerde bir görüşme geçekleştirecek.

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Marco Asensio'nun PSG ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Asensio geçen sezon Aston Villa forması ile 21 maçta görev alırken 8 gol atıp 1 asist yaptı.