Fransa ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) Achraf Hakimi, Ousmane Dembele ve Nuno Mendes, sakatlıkları nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.
PSG Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2-1 kaybedilen maçta sakatlanan Faslı sağ bek Hakimi, Fransız forvet Dembele ve Portekizli sol bek Mendes'in tedavilerine başlandığını duyurdu.
Dembele'nin sol baldırından sakatlık yaşadığı, Hakimi'nin sol ayak bileğinde, Mendes'in ise sol dizinde burkulma meydana geldiği ifade edildi.
Ayrıca sakatlığı süren Fransız kanat oyuncusu Desire Doue'nin rehabilitasyon çalışmalarına devam ettiği belirtildi.