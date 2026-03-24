Çoğumuz içgüdülerimize güvenerek bir yalancıyı hemen gözünden anlayacağımızı düşünürüz, ancak bilimsel araştırmalar, gerçeği kurgudan ayırmada yazı-tura atmaktan pek de başarılı olmadığımızı gösteriyor. Peki, yalanı yakalamaya çalışırken nerede hata yapıyoruz?

2023 yılında yapılan bir araştırmaya katılanların yüzde 75'i yalanı iyi tespit edebildiğini iddia etse de, bilimsel çalışmalar sıradan insanların yalan yakalama başarı oranının yalnızca yüzde 54 civarında olduğunu ortaya koyuyor.

Cambridge Üniversitesi Sosyal Karar Verme Laboratuvarı Direktörü Prof. Sander van der Linden durumu, "Ampirik olarak, insanlar aldatmayı tespit etmede oldukça kötüdür. Şans eseri olandan sadece biraz daha iyi performans gösteriyoruz. Temelde sadece tahmin yürütüyorum" sözleriyle özetliyor.

'GÖZ TEMASI' EFSANESİ

Edge Hill Üniversitesi'nden psikolog Profesör Geoff Beattie, insanların yalan tespitinde başvurduğu en yaygın stratejinin hatalı olduğunu belirtiyor. "Pek çok kültürde göz kaçırmanın evrensel bir yalan işareti olduğuna inanılır. Ancak göz teması, aldatmanın aslında çok zayıf bir göstergesidir."

Bilim insanları, insanların hem gerçek hem de sahte anıları hatırlamaya çalışırken gözlerini kaçırma eğiliminde olduğunu uzun zamandır biliyor. Üstelik yalancılar, insanların göz temasına dikkat ettiğinin farkında oldukları için, göz temasını bilinçli olarak sürdürerek bu durumu kendi lehlerine kullanabiliyorlar. Düşünen dürüst bir kişi ise gayri ihtiyari gözlerini kaçırabiliyor.

Portsmouth Üniversitesi'nden adli psikolog Dr. Sharon Leal, insanların sözsüz davranışları gizlemeyi çok erken yaşlarda öğrendiğini vurguluyor: "İki yaşındaki bir çocuk bile çikolatayı yediği halde gözünüzün içine bakarak yemediğini söyleyebilir. Yalan söyleyen çoğu insan gergin görünmez."

KENDİ ÖNYARGILARIMIZIN KURBANI OLUYORUZ

Uzmanlar, yalanı tespit etmemizi zorlaştıran bir diğer faktörün içsel önyargılarımız olduğuna dikkat çekiyor:

2014'te tanımlanan bu teoriye göre, günlük hayatta, özellikle de arkadaş canlısı bulduğumuz kişiler tarafından kandırılmayı beklemeyiz. Dr. Leal, "Onlara inanmak istiyoruz çünkü bu öz saygımız için iyi" diyor.

İnsanlar hakkında verdiğimiz ilk yargılar genellikle dış görünüşe dayanıyor. Çekici veya iyi görünümlü kişilerin daha dürüst olduğunu varsayma eğilimindeyiz.

Cinsiyet veya etnik kökenlere dair bilinçaltı önyargılar da kararlarımızı etkiliyor, ancak laboratuvar deneyleri, insanların bu içgüdüsel önyargıların farkına varıp bilinçli olarak düzeltebildiklerini de gösteriyor.

GÖZLERE DEĞİL, SÖZLERE DİKKAT EDİN

Eğer mikro ifadelere ve sözsüz ipuçlarına odaklanırsak, asıl ele verici unsuru, yani "söylenenleri" kaçırma riskimiz artıyor.

Yalan söylemek, beynin bilişsel kapasitesini ciddi şekilde zorlar. Beyin taramaları, yalan söylerken önce gerçeği düşündüğümüzü, sonra onu bastırdığımızı ve ardından bir yalan uydurduğumuzu gösteriyor. Bu ağır zihinsel yük nedeniyle yalancılar, tutarlılığı koruyabilmek adına hikayelerini genellikle basit ve detaysız tutmaya çalışırlar.

Hollanda'da 2023 yılında yapılan bir araştırma, katılımcıların sadece anlatılan hikayedeki "detay eksikliğine" odaklandıklarında yalanı tespit etme oranlarının yüzde 70'e kadar çıktığını buldu. Prof. Van der Linden, polis soruşturmacılarının da sıklıkla bu yöntemi kullandığını belirterek, şüpheli kişilerden hikayelerini daha da detaylandırmalarını istemenin çelişkileri ortaya çıkaracağını ifade ediyor.

YALANCILAR PRATİK YAPIYOR, BİZ İSE YAPAMIYORUZ

Michigan Eyalet Üniversitesi'nin 2010 tarihli araştırması, yalanların büyük bir kısmının aslında küçük bir azınlık tarafından söylendiğini ortaya koyuyor. Günlük yalanların neredeyse yarısı, nüfusun sadece yüzde 5,3'lük bir kesimi tarafından söyleniyor.

Sık yalan söyleyen bu kişiler zamanla ustalaşıyor. Prof. Van der Linden, "Yalanlarının etkinliği konusunda geri bildirim alırlar ve uyum sağlamayı öğrenirler" diyor. Buna karşılık, bizler günlük hayatta kandırıldığımızda anında bir "geri bildirim" alamadığımız için yalan tespit etme yeteneğimizi geliştiremiyoruz.

Yine de uzmanlar pes etmememiz gerektiğini vurguluyor. Prof. Beattie, "Yalanları tespit etmeye çalışmak önemli. Aksi takdirde politikacılara, sisteme ve birbirimize olan güvenimizi tamamen kaybederiz" uyarısında bulunuyor.