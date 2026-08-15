Evinde kedi besleyenlerin veya kedilere karşı büyük bir tutku besleyenlerin kurduğu o derin bağın arkasında meğer çok daha derin psikolojik nedenler yatıyormuş. Bilim insanları, 4 bin 500’den fazla katılımcıyla yürütülen kapsamlı bir araştırmada ezberleri tamamen bozan sonuçlara ulaştı. Yapılan kişilik analizleri, kendisini "kedi insanı" olarak tanımlayan bireylerin benzer ve sıra dışı karakteristik kodlara sahip olduğunu gözler önüne serdi.

YENİLİKLERE VE MERAKA AÇIK KİŞİLİKLER

Psikoloji alanındaki dev araştırmada öne çıkan en çarpıcı bulgulardan biri, kedi severlerin "deneyime açıklık" skorlarının oldukça yüksek çıkması oldu. Bu kişilerin alışılmışın dışındaki fikirlere daha kolay adapte olduğu, hayal güçlerinin son derece gelişmiş ve merak duygularının tavan yaptığı saptandı. Kedilerin kendi kurallarıyla yaşayan bağımsız yapısının, bu özgür ruhlu ve yaratıcı insan tipiyle birebir örtüştüğü ifade ediliyor.

GİZLİ SİNYALLERİ ŞAK DİYE ANLIYORLAR

Kediler sevgilerini köpekler gibi aşırı coşkulu gösterilerle sergilemek yerine, yavaşça göz kırpmak ya da sadece aynı odada oturmak gibi daha ince sosyal sinyallerle hissettirir. Araştırmacılar, kedi severlerin sözsüz iletişimdeki bu küçük ipuçlarını anında okuyabilen son derece hassas, dikkatli ve gözlemci bir yapıya sahip olduğunu vurguluyor.

SESSİZLİK VE İNZİVA ONLARIN SIĞINAĞI

Kedi insanlarında dışa dönüklük oranının ortalamaya göre daha düşük çıktığını belirten uzmanlar, bu durumun bir antisosyallik olmadığını, aksine kişinin kendi başına vakit geçirmekten keyif almasıyla ilişkili olduğunu açıklıyor. Kendi kişisel alanına sınır çizen ve bağımsızlığına düşkün olan kişilerin, tam da kendileri gibi özgürlüğüne düşkün ve her an ilgi istemeyen kedilerle muazzam bir uyum yakaladığı belgelendi.

İLGİSİZLER EFSANESİ YERLE BİR OLDU

Söz konusu araştırmalar, "Kediler sahiplerini umursamaz" şeklindeki yaygın şehir efsanesini de bilimsel olarak çökertti. Kedilerin sahipleriyle tıpkı insanlar arasındaki gibi özel bağlanma stilleri geliştirdiği ve onları en büyük güven kaynağı olarak gördüğü açıklandı. Kedisini adeta kendine özgü bir karakteri olan birey gibi gören kedi severlerin, bu canlılarla koparılması imkânsız, son derece güçlü bir ruhsal bağ kurduğu kanıtlandı.