Aydın'da yaklaşık 7.5 ay akıl hastanesinde tutulan cani koca, ardından serbest bırakıldı. Tepkiler üzerine bundan 1,5 ay önce tekrar hastaneye yatırılan Mustafa Aydoğdu’nun yeniden serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Necla Alp’in nikah defterine attığı imza daha kurumadan eceli olan kocası Mustafa Aydoğdu, cezai ehliyeti olmadığı için tedavisinin ardından 2. kez tahliye edildi

Aydın’da yaşayan Necla Alp (32), mutlu bir gelecek için elinden tuttuğu Mustafa Aydoğdu (33) tarafından vahşice katledildi. Genç kadının 26 Haziran 2022’de evlendiği Aydoğdu, Alp’i düğünlerinden 2 ay sonra aralarında çıkan bir tartışmanın ardından boğazından bıçaklanarak öldürdü. Nişanlılık ve düğün sürecinde ailesi tarafından psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 AY TEDAVİ GÖRDÜ

Tutuklu süren yargılama sürecinde, “Eşim aşı yaptırarak şeytani düzenin bir parçası olmuştu” yönündeki savunmaları nedeniyle mahkeme tarafından hastaneye sevk edilen Aydoğdu’ya adli tıp tarafından akli dengesinin yerinde olmadığı raporu verildi. Şubat 2025’te yüksek güvenlikli hastaneye yatırılmasına karar verilen zanlı, sadece 7,5 ay süren tedavisinin ardından 10 Ekim’de tahliye edildi. Evlatlarını kaybeden acılı ailenin itirazıyla tekrar gözaltına alınan zanlı eş, bu defa sadece 1,5 ay gözetim altında tutulduktan sonra yeniden özgürlüğüne kavuştu.