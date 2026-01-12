Ekonomideki kötü gidişat dolandırıcıların da gaza basmasına neden oldu. Her geçen gün yeni yöntemler deneyen dolandırıcılar vatandaşın malını mülkünü elinden alabilmek için farklı yöntemlerle evlerin kapısına kadar dayandı. Son günlerde sosyal medyada gündem olan bir paylaşıma göre PTT kıyafeti giyerek kendini postane görevlisi gibi gösteren bazı kötü niyetli kişiler ellerindeki 1000 lirayı teslim ederek bir imza istiyor.

İMZAYI ATANIN OCAĞI SÖNÜYOR

Kapıya gelerek 1000 lirayı teslim eden görevli görünümlü kişiler ardından parayı teslim ettikklerine dair bir imza almak istediklerini söylüyor. Bu imzayı attığınız anda ise işler değişiyor. Özenle hazırlanarak gizlenmiş bir vekaletname örneğini gizlice imzalatan dolandırıcılar ardından elinizde bulunan malı mülkü satabilecek yetkiyi sağlamış oluyor.

KANDIRILANLAR ARASINDA GENÇLER DE VAR

Çoğunlukla yaşlıları hedef alan dolandırıcılar yeni buldukları yöntemin inandırıcılığından da faydalanarak gençleri de radarına almaya başladı. Paylaşımda yer alan ifadelere göre bu tuzağa yaşlıların yanında gençler de düşüyor. Geçim derdine düşen vatandaşlar PTT'den geldiğini düşündükleri 1000 lirayı almak için imza atarken kapıdaki kişilerin dolandırıcı olacağı fikrini atlayarak büyük bir dolandırıcılık sarmalının içinde kalabiliyor.

HEMEN 112'Yİ ARAYIN

Böyle bir durumda parayı asla kabul etmeyin ve herhangi bir belgeyi imzalamadan önce detaylarını özenle kontrol edin çağrısı yapan uzmanlar, şüpheli durumlarda 112'yi arayarak durumu emniyet görevlilerine bildirmenizi öneriyor.

FARK ETMEYENİN BAŞI YANIYOR

İmza attıktan sonra durumu fark etmeyenler ise ertesi haftalarda kendini büyük borçların altında bulabiliyor. Vekaletnameye imza alarak dolandırmaya çalışanlar ev, araç gibi yüksek değere sahip mallarınızı hedef alırken bazıları ise senet imzalatarak belirledikleri tutarı sizden tahsil etmek için hukuki yollar üzerinden kapınızı tekrar çalıyor.