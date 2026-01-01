Türkiye’nin en köklü kuruluşu 185 yıllık PTT, yanlış yönetim nedeniyle zararını her geçen gün katladı ve son 6 yılda 8 milyar 605 milyon lira zarar etti. Yönettikleri kurum zarar üzerine zarar yazarken, yönetim kurulu üyelerinin maaşlarına yüzde 116 zam yapıldı.

2023’te 6 yönetim kurulu üyesine toplam 9 milyon 268 bin TL ödenirken, 2024 yılında 4 yönetim kurulu üyesi için bu tutar 20 milyon 26 bin TL oldu. 2024’te her bir yönetim kurulu üyesi 5 milyon TL’yi aşkın ücret aldı.

2024’te 3 milyar 613 milyon lira zarar eden PTT Yönetim kurulunda Yer Ölçümü Mühendisi Mükremin Kara, Endüstri Mühendisleri Emrah Yoğurtçu ve Hakan Gülten ile İçişleri Bakan yardımcısı Vali Mehmet Aktaş bulunuyor. 4 yönetim kurulu üyesine 2024’te 20 milyon 26 bin lira ücret ödenirken, 2025 ücretleri ise henüz açıklanmadı.

2023’TE 9 MİLYON TL

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “PTT korkunç bir zararda ama yönetim kurulu üyeleri Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonun da üzerinde maaşlarına yüzde 116 oranında zam yapıldı. 2024’de 20 milyon liradan fazla ücret ödendi. 2023’te 6 yönetim kurulu üyesine yıllık toplam 9 milyon 268 bin TL ödeme yapılırken, 2024’te üye sayısı 4’e düşmesine rağmen ödenen rakam 20 milyon 26 bin liraya çıktı’’ dedi. PTT’de 5 yönetim kurulu üyesi var. Sayıştay’ın incelediği 2024 döneminde ise üçü AKP’li İstanbul Belediyesi’nden olan 4 üye görev yapıyordu.