Rus lider Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi.

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e enerji piyasalarındaki gelişmelere dair açıklamada bulundu.

Ukrayna'nın Akdeniz'de Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlemesine tepki gösteren Putin, "Bu bir terör saldırısı. Bu tür olaylarla ilk kez karşılaşmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna’nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa’ya zarar verdiğini ve Karadeniz’deki TürkAkım ve Ukrayna doğalgaz boru hatlarına da saldırı planladığını belirtti.

Doğalgazda Avrupa pazarında yaşanan fiyat artışlarının tedarikçilerle alakalı olmadığını söyleyen Putin, tedarikçiler arasında yer alan ABD, Norveç, Cezayir ve Rusya’nın sevkiyatı azaltmadığını belirtti.

FİYAT YÜKSELECEK

Putin, fiyatın Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler sonrasında doğalgazı Avrupa’dan daha yüksek fiyatlardan almaya hazır müşteriler nedeniyle arttığı değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’nın Rus doğalgazını, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) dahil tümüyle yasaklamayı planladığına işaret eden Putin, “Artık yeni pazarlar açılıyor. Belki de şu anda Avrupa pazarına tedarikleri durdurmak bizim için daha karlı olur. Açılan pazarlara girip orada yerimizi sağlamlaştırabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Putin, bu konuya politik yaklaşmadıklarını vurgulayarak, “Sevkiyatı şimdi kendimiz durdurup, güvenilir ortaklar olan ülkelere gitsek daha iyi olmaz mı? Hükümete, şirketlerimizle birlikte bu konuyu ele almasını mutlaka talimat vereceğim.” dedi.

Avrupa’dan daha iyi pazarlar ortaya çıkabileceğini ve çok sayıda doğal gaz tedarikçisinin söz konusu pazarlara gideceğini belirten Putin, bu tedarikçiler arasında ABD’nin de yer alabileceğini kaydetti.