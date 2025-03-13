Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın aylar boyunca işgal ettikten sonra geri çekilmek zorunda kaldığı Rusya'nın Kursk bölgesini ziyaret etti.

Kamuflaj giyerek makam aracından inen Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un elini sıktıktan sonra Kursk devlet binasına girdi.

Burada Putin'e savaşın gidişatı hakkında bilgi veren Gerasimov, Putin’e Ukrayna’nın elindeki sınır bölgesinin geri alınmak üzere olduğunu bildirdi.

Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülere göre, Putin, Ukrayna kuvvetlerinin bölgeden "en kısa sürede" çıkarılması emrini verdi. Ayrıca sınır boyunca bir tampon bölge oluşturulması gerektiğini belirtti.

KAYIP TOPRAĞINI ZİYARET ETTİ

Putin’in ziyareti, Ukrayna’nın ABD tarafından önerilen 30 günlük ateşkesi kabul etmesinden saatler sonra gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Suudi Arabistan’daki görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, bu ateşkes teklifini ABD’den aldığını ve ekibiyle istişare ederek kabul ettiğini söyledi.

Zelenski, “Ruslara güvenmediğimizi defalarca söyledim. Ancak bu savaşın sona ermesini istemediğimiz yönündeki söylemleri de kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Ukrayna Başkanı, ateşkesin 1000 kilometrelik cephe hattı boyunca uygulanabilmesi için uluslararası desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Rusya’nın son günlerde Ukrayna savunmasını büyük oranda yıprattığı, uydu ve İHA görüntüleriyle belli oluyor. Gerasimov, Putin’e Ukrayna güçlerinin Kursk'te ele geçirdiği toprakların yüzde 86’sının geri alındığını ve 400 Ukrayna askerinin esir alındığını bildirdi.

Ukrayna ordusunun başkomutanı Oleksandr Sırski, birliklerin Kursk’un bazı bölgelerinden çekildiğini doğruladı. Telegram’da yaptığı açıklamada, “Önceliğim, Ukraynalı askerlerin hayatlarını korumak. Bunun için birliklerimizi daha avantajlı hatlara kaydıracağız” açıklamasını yaptı. Sırski, Kursk’un merkezinde ve Sudzha banliyölerinde çatışmaların sürdüğünü aktardı.

KOZUNU KAYBETTİ

Rus devlet medyası, Rus askerlerinin Kursk'un en büyük şehri olan Sudzha’nın merkezinde Rusya bayrağı açtığını gösteren bir video paylaştı. Ukraynalı muhalif milletvekili Solomiia Bobrovska, Rus birliklerinin ilerleyişinin Sudzha ile sınırlı kalmayacağını düşündüğünü söyledi.

Şubat ayında Zelenski, Ukrayna’nın Kursk’ta kontrol ettiği bölgelerin barış müzakerelerinde bir pazarlık kozu olarak kullanılabileceğini söylemişti. Ancak Ukrayna’nın burada mevzilerini koruyamaması, Kiev’in elini zayıflatıyor.

ABD ile Ukrayna arasındaki ilişkiler son haftalarda gerilmişti. Ancak ateşkes anlaşması sonrası Washington, Kiev’e askeri yardımı ve istihbarat paylaşımını yeniden başlattı.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Jeddah’daki görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Bu, dünyaya Ukrayna’ya verilen desteğin sürdüğüne dair önemli bir mesajdır” dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radek Sikorski, ABD’nin Polonya üzerinden Ukrayna’ya askeri sevkiyatının yeniden önceki seviyelere çıktığını belirtti.

Ayrıca Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink uydu sisteminin de Ukrayna’da tam kapasiteyle çalıştığını söyledi. İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, “Rusya da şimdi ateşkesi kabul etmeli ve savaşı durdurmalı” diyerek Avrupa liderlerini hafta sonunda görüşmeye çağırdı.