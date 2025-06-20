Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya-Ukrayna ve Ortadoğu'da devam eden çatışmalara ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

İran-İsrail çatışmasında arabuluculuk yapmaya çalışmadıklarını sadece önerilerde bulunduklarını ifade eden Putin, İran dini lideri Ali Hamaney'e yönelik suikast açıklamalarının ise söylemde kalmasını dilediğini dile getirdi.

Putin, İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürme tehdidine ilişkin, "Bunun söylemde kalmasını diliyorum" diye konuştu.

Kendi "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerin ayak bastığı yer bizim" dedi.

"Üçüncü Dünya Savaşı ihtimalini" de değerlendiren Putin, "Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda" ifadelerini kullandı.