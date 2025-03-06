Rusya’daki "Vatan Savunucuları Vakfı" çalışanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Putin, Rusya’nın güvenlik koşullarının istikrarlı bir şekilde gelişmesini sağlamak için barışa ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Putin, savaşın sonunda zafer beklediklerini ifade ederek, "Gerçekten zaferi bekliyoruz. Barış sağlandığında evlatlarımız huzur içinde yatacak. Ancak bizim sonuna kadar gitmemiz, kimseye boyun eğmememiz lazım," şeklinde konuştu.

Rusya'nın, kendisine uygun, ülkenin uzun vadede barış ve güvenliğini sağlayacak bir barış biçimi seçmesi gerektiğini vurgulayan Putin, "Başkalarına ait olan hiçbir şeye ihtiyacımız yok ancak bize ait olanı da vermeyeceğiz," dedi. Putin, ülkesinin barış ve güvenlik koşullarında istikrarlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak bir seçeneğe ihtiyaç duyduklarını da ekledi.