Rusya Dışişleri Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela konusunda "ölümcül bir hata yapmamasını umduklarını" söyledi.

Moskova, uluslararası deniz taşımacılığını tehlikeye atabilecek ABD kararlarından kaygı duyduğunu vurguladı.

Rusya, Washington ile Karakas arasında diyaloğun yeniden normalleşmesini desteklediğini de ekledi.

AKILCI KARARLAR BEKLİYORUZ

Rusya Dışişleri, “Venezuela etrafında tansiyonun sürekli ve kasıtlı biçimde yükseltildiğini görüyoruz. Dost bir ülkeyi hedef alan bu tırmanış dikkat çekicidir. Özellikle tek taraflı kararlar endişe vericidir. Bu kararlar uluslararası taşımacılığa tehdit oluşturuyor” dedi.

Bakanlık, “Akılcı ve pragmatik bir çizgiyle anılan Trump yönetiminin ölümcül bir hata yapmamasını umuyoruz” ifadesini kullandı.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov da gerilimin tehlikeli bir noktaya gittiğini söyledi. Peskov, Putin’in kısa süre önce Maduro ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Ardından bölgede tüm ülkeleri itidale çağırdı ve öngörülemez gelişmelerin önlenmesi gerektiğini dile getirdi.

TRUMP'IN AMBARGOSU

Trump salı günü Venezuela’ya giriş ve çıkış yapan yaptırımlı petrol tankerlerine karşı bir “abluka” emri verdi.

Bu adım, Washington’un Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine olan baskıyı arttıran son hamlesi oldu.

Geçen hafta ABD’nin Venezuela açıklarında yaptırımlı bir tankere el koymasının ardından fiili bir ambargo tablosu oluştu.

Milyonlarca varil petrol taşıyan yüklü gemiler el konulma riskini göze almamak için Venezuela sularında bekliyor.