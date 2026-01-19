Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Epifani Bayramı öncesinde buz gibi suya girerek gerçekleştirdiği geleneksel dalış ritüeline ait görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşılan videolar kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenip yorumlandı.

İZLEYENLER AYNI DETAYA DİKKAT ÇEKTİ

73 yaşındaki Vladimir Putin’in, yaşına rağmen oldukça dinç ve formda görünmesi sosyal medya kullanıcılarının ortak yorum konusu oldu. Görüntüleri izleyen birçok kişi, Putin’in fiziksel görüntüsü için “40 yaşını bile geçmiş gibi durmuyor” şeklinde yorumlar yaptı.

Putin’in bu geleneksel ritüeli, Rusya’nın özel elçisi Kirill Dmitriyev’in mesajıyla birlikte daha da geniş kitlelere ulaştı. Dmitriyev, sosyal medya hesabından Putin’in Epifani dalışını paylaşarak “şeytaniliğe karşı birlik olun” çağrısında bulundu.

BATI’NIN ‘AHLAKİ ÇÖKÜŞÜ’NE İMA

Kirill Dmitriyev, paylaşımında bu ifadeleri Rusya’nın geleneksel Hristiyan değerlerini savunma çerçevesinde kullandı. Mesaj, bazı yorumcular tarafından Batı dünyasının “ahlaki çöküşüne” yönelik bir gönderme olarak değerlendirildi. Söz konusu çağrı, kimi çevrelerde manevi bir duruş ve değer vurgusu olarak olumlu karşılanırken, pek çok yorumcu ise bunun siyasi propaganda ve ideolojik bir mesaj içerdiğini savundu.

RUHSAL ARINMANIN SEMBOLÜ

Putin’in her yıl Ortodoks Epifani kutlamaları kapsamında buzlu suya girerek gerçekleştirdiği bu dalış, Rus Ortodoks geleneğinde günahlardan arınma ve ruhsal temizlenme anlamı taşıyan önemli bir ritüel olarak kabul ediliyor. Bu nedenle görüntüler, sadece fiziksel dayanıklılık değil, aynı zamanda dini ve sembolik yönüyle de dikkat çekiyor.