Söz konusu görüntülerde Putin’in, 8 Mart mesajını kaydetmek için kamera karşısına geçtiği sırada konuşmasını kesen şiddetli bir öksürük nöbeti geçirdiği görülüyor. Düzenlenmemiş ham kayıtlarda Rus liderin konuşmayı yarıda keserek çekimin yeniden yapılmasını istediği anlar yer alıyor. Yaklaşık 30 saniyelik görüntüde Putin’in boğazını işaret ederek “Burayı baştan alalım, boğazım gıcık yaptı… Bugün çok konuştum” ifadelerini kullandığı duyuluyor. Kayıtta bu sözlerin ardından çekimin durdurulduğu anlar da dikkat çekiyor. İddialara göre söz konusu görüntüler, sanal medya ekibinin bir ihmali sonucu kurgulanmadan kamuoyuyla paylaşıldı. Video kısa süre içinde Kremlin’in resmi mecralarından kaldırıldı. Buna rağmen görüntüler İngiltere’deki tabloid basında geniş yankı buldu. The Mirror ve The Sun, videonun Kremlin tarafından “yanlışlıkla” paylaşıldığını belirterek görüntülere haberlerinde yer verdi. Son görüntüler, Putin’in sağlık durumuna ilişkin daha önce ortaya atılan iddiaları da yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz aylarda Putin’in bacağında görüldüğü belirtilen istemsiz titremeler, Parkinson hastalığına dair şüphelerin ortaya atılmasına neden olmuştu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.