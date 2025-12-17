Vladimir Putin’in övgüyle andığı pop yıldızı Larisa Dolina Rusya’da bir mahkeme kararı yüzünden 'ülkenin en nefret edilen kadını' oldu.

70 yaşındaki Dolina, kendilerini 'Rus İstihbaratı ajanları' olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Ünlü şarkıcı, bir gecede 175 milyon rublelik (yaklaşık 72 milyon TL) servetinden oldu.

Kayıplarını karşılamak Dolina, Moskova'da yaşadığı lüks apartmanı Polina Lurye adında bir kadına sattı. Rusya'nın Dolina'ya olan nefreti de, bu olayla başladı.

Putin'e olan yakınlığı herkes tarafından bilinen şarkıcı, hakimden satışını yaptığı apartmanın kendisine geri verilmesini istedi.

Lurye, aniden parasını ödediği evden çıkartıldı, üstelik ödediği 112 milyon rubleyi de geri alamadı.

Mahkeme Lurye’ye parasını Dolina’yı hedef alan dolandırıcılardan tahsil etmesini söyledi. Mart 2025’te bir başka mahkeme bu kararı onadı. Kasım sonundaki itiraz da sonuçsuz kaldı.

Paranın tamamı Dolina'da kaldı. İşte bu haksızlık, Dolina'yı Rusya'nın 'en nefret edilen kadını' yaptı.

RESTORANLAR BİLE YEMEĞİNİ GETİRMEDİ

Rus basınında olay kısa sürede “ülkenin en büyük skandallarından biri” halineggeldi. Rusya'nın ünlü magazin sitesi olan "Zil", Dolina’yı “Rusya’nın en nefret edilen kadını” ilan etti.

Dolina'nın Putin tarafından kayırıldığı söylemi, öfkeyi bir hayli arttırdı. Kremlin’e yakınlığın mahkemede imtiyaza dönüşebileceği düşüncesi tartışmayı alevlendirdi.

Hükümet çizgisinden küçük sapmaların bile insanların ölümüne sebep olabildiği Rusya'da, bu dava nadir görülen bir öfke patlamasına neden oldu. Ancak Putin yerine hedefte Dolina oldu.

Sosyal medyada alay konusu olan Dolina'nın konserleri boş kaldı, kimse suratına bakmaz oldu. Yapılan bir ankette, katılanların yüzde 95'i Dolina'ya öfkeli olduklarını belirtti.

Tepki öyle büyüdü ki Burger King bile Dolina’nın dairesine teslimatı durdurdu. Gerekçeyi de şu şekilde açıkladı: 'Lurye’ye para eksiksiz dönene kadar teslimat yok.

Bu dalga pop yıldızını geri adım atmaya zorladı. Dolina geçen hafta devlet televizyonunda siyahlar içinde ekrana çıktı, gözyaşlarını sile sile konuştu. Ünlü şarkıcı, kamuoyu önünde özür diledi.

Dolina, Lurye’ye parayı taksitlerle geri ödeyeceğini söyledi. Gelgelelim birçok Rus, Dolina'nın ağlaması “timsah gözyaşları" olarak yorumladı.

ADI, YOLSUZLUKLA EŞ DEĞER OLDU

Politikacı Dmitry Svishchev bunu “ulusal felaket” diye tanımladı. Siyasetçi, olayı "Rus sisteminin tam başarısızlığı" olarak niteledi

Kremlin sözcüsü Maria Zakharova ise "Rusya’nın düşmanlarının skandalı hibrit savaşın” parçası olarak kullandığını" söyledi.

Ancak Dolina'nın Rus halkının güvenine verdiği hasar, kalıcı oldu. Artık herkes, bir ev almadan önce kimden aldıklarını dikkatle araştırır oldu.

Öyle ki, alıcılar ve satıcılar arasındaki güvenin çöküşünün Rusya'nın ikinci el emlak piyasasında yarattığı bozulmayı tanımlamak için “Dolina etkisi” adında yeni bir terim bile ortaya çıkardı. Şarkıcının mirası, yolsuzluğu tarih eden bir terimin isim anası olmak oldu.