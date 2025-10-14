ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cuma günü Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Bu görüşme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canını çok sıkacak. Zira Kremlin'in dilinden düşmeyen Tomahawk füzelerinin, bu anlaşmada Ukrayna'ya verilmesi bekleniyor.

Axios'a konuşan bir kaynak “Bazı meseleler telefonda konuşulamaz” dedi. Görüşmenin yüz yüze olması, füzelerin teslim edileceği ihtimalini arttırdı.

Zelenski de X hesabından yaptığı açıklamada Trump’a “bir dizi yeni öneri sunacağını” belirtti ve görüşmenin odak noktasının hava savunması ile uzun menzil kapasitesi olacağını söyledi.

BU FÜZELER MOSKAVA'YI VURUR

Trump geçen hafta sonu yaptığı açıklamada Zelenski ile telefon görüşmesinde Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri ve ek Patriot sistemleri verilmesi olasılığını konuştuklarını söyledi.

Zelenski bu tür silahların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i müzakere masasına oturmaya zorlayacağını savunuyor.

Nitekim Kremlin, böyle bir hamlenin "savaşta yeni dönemi getireceğini ve gerilimi arttıracağını" defalarca tekrarlardı.

Bu füzeler, ABD'nin sağladığı istihbaratla birlikte Rusya ordusu için büyük bir tahribat anlamına geliyor.

Tomahawk füzeleri Ukrayna’ya Rusya topraklarının derinliklerini, hatta hava savunma sistemlerini aşarak Moskova’yı vurma kapasitesi kazandırabilir.

Rusya, silah depolarını ve petrol sahalarını kolaylıkla vurabilen bu füzeleri hedefine ulaşmadan vurabileceğini iddia etse de, bu iddia kanıtlanmış değil.

'ABD SAVAŞA DAHİL OLUR'

Ancak Trump, yine de temkinli. ABD Başkanı, füzeleri vermeden önce “Rusya’yla konuşmam gerekebilir” dedi.

Trump, “Tomahawkların onlara karşı yola çıktığını görmek isterler mi, sanmıyorum. Zelenski’e de söyledim, bu füzeler yeni bir saldırı adımıdır. Bu savaş sona ermezse Tomahawk gönderebilirim dedim” dedi.

Putin daha önce bu tür silahların kullanılmasının ABD askerlerinin doğrudan savaşta yer alması anlamına geleceğini ve bunun iki ülke arasındaki ilişkileri ağır biçimde zedeleyeceğini söylemişti

Zelenski’nin perşembe günü ABD’ye varması bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ziyareti hazırlamak için pazartesi gecesi Washington’a gidecek.