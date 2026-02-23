İran, geçtiğimiz yıl gerçekleşen 12 Gün Savaşı ve takip eden ABD saldırısı sebebiyle ağır hasar aldı. Ülkenin hava savunma sistemi ve balistik füze fırlatma platformları imha edildi.

Şimdiyse ABD, yüzlerce uçak ve onlarca savaş gemisiyle İran'ın etrafını çevirdi. Ancak İran, Rusya'nın 500 milyon Euro değerindeki yardımı sayesinde ABD saldırısına hazırlandı. Zira Rusya, İran'a bir 'uçak katili' gönderiyor.

Aralık ayında Moskova'da imzalanan asker sözleşme, binlerce otomatik karadan-havaya piyade roketatarının İran'a sevk edilmesini kapsıyor.

Sızdırılan Rus belgelerine ve konuya yakın kaynaklara göre Rusya üç yıllık bir süre zarfında İran’a 500 adet "Verba" fırlatma ünitesi ile 2 bin 500 adet "9M336" füzesi teslim edecek.

Uzmanlar ise sevkiyatın çoktan yapıldığını ve uçak katili roket sistemlerinin İran Devrim muhafızlarının eline geçtiğini öne sürdü.

İRAN'IN GİZLİ SAVUNMA HATTI

Rusya'nın en modern hava savunma sistemlerinden biri olan Verba kızılötesi güdümlü yapısıyla seyir füzelerini ve alçaktan uçan uçakları hatta insansız hava araçlarını hedef alabiliyor.

Bu roketatar sistemleri, uçakları tanımlayarak ısı ve elektronik izlerine kilitlenen bir roket fırlatıyor. Roket, uçağı takip ederek vurana kadar üzerine gidiyor ve patlayarak hedefini yok ediyor.

Piyadenin omuzdan ateşlenebilen yapısı, bu sistemi küçük ve hızlı mangalar tarafından gizlice kullanılabilir hale getirdi.

Nişan almak için radara ihtiyaç duymayan sistem, ABD uçaklarının kolaylıkla görüp vuramayacağı tuzak gibi bir savunma hattı oluşturuyor.İran ordusu stratejik tesislerini korumak için daha esnek bir askeri kabiliyet kazanmış oldu.

495 milyon Euro'luk Verba kontratı kapsamındaki sevkiyatların 2027'den 2029'a kadar üç aşamada yapılması planlanıyor.

Ancak sevkiyatların bir kısmının daha erken gerçekleşmiş olma ihtimali özellikle vurgulanıyor.

Son sekiz günde Kafkasya'dan İran'ın Karaj şehrine en az üç askeri nakliye uçağı seferi düzenlendi. Verba füzelerinin bu uçuşlarda teslim edildiği öne sürüldü.

'İŞLERİNE YARAYACAK'

Tahran'ın roketatar talebi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik kısa süreli saldırılarına katıldığı 12 günlük çatışmanın hemen ardından geçtiğimiz Temmuz ayında iletti.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Celali Rusya'dan gelen askeri kargoları doğruladı. Celali, "Rusya ile güçlü askeri ve savunma anlaşmaları imzalayalı birkaç yıl oldu. Sadece bu uçakların söz konusu anlaşmaların uygulandığını gösterdiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

Moskova merkezli bir düşünce kuruluşu direktörü Ruslan Pukhov bu sistemlerin İran'ın savunmasını güçlendirmek için maliyet etkin bir yol olduğunu belirtti.

Pukhov, "Eğer Maduro'daki gibi bir helikopter saldırısı söz konusu olursa bunlar İranlıların gerçekten işine yarayabilir. ABD yapımı Stingerlar ve bizimkiler tek gerçek mobil fırlatma üniteleridir. Eğer onları doğru zamanda doğru kişilere verirseniz çok fazla hasar verebilirler" dedi.