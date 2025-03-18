Trump yönetimi, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için yapılacak olası bir anlaşma kapsamında Kırım’ı Rus toprağı olarak tanımayı değerlendiriyor.

Konuya aşina iki kaynağa göre, ABD’nin Birleşmiş Milletler’i de aynı yönde bir karar almaya teşvik etmesi ihtimali masada.

Böyle bir adım, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uzun süredir savunduğu Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu görüşüyle örtüşüyor.

Bu ihtimaller, Trump’ın Salı günü Putin ile yapacağı telefon görüşmesi öncesinde gündeme geldi. Görüşmede 30 günlük bir ateşkes anlaşmasının ele alınması bekleniyor.

'BAZI VARLIKLAR BÖLÜŞÜLECEK'

Trump, Pazar akşamı Air Force One’da gazetecilere verdiği demeçte, müzakerecilerin “bazı varlıkların bölüşülmesini” görüştüğünü söyledi.

Beyaz Saray konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, ABD’nin böyle bir taahhütte bulunmadığını ve müzakereleri medya üzerinden yürütmeyeceğini belirtti.

Trump yönetimi yetkilileri, Ukrayna’nın savaşın sona ermesi için toprak tavizleri vermesi gerektiği yönünde açıkça görüş bildiriyor.

Trump, daha önce Kırım’ın Rusya’ya ait olabileceğini değerlendirebileceğini söylemişti, ancak göreve geldiğinden bu yana ekibi bu konuda somut öneriler sunmadı.

'BAŞKA YOLU YOK'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukraynalıların büyük acılar çektiğini belirterek, “Bunun ardından herhangi bir tavizi konuşmak bile zor, ancak bu savaşın sona ermesi ve daha fazla acının önlenmesi için başka bir yol yok” dedi.

ABD’nin Kırım’ı resmen Rus toprağı olarak tanıması yönünde atacağı bir adım, Avrupa’dan ve Ukrayna’dan büyük tepki çekecektir.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, toprak tavizlerine kesin bir dille karşı çıkıyor. Rusya 2014’te Kırım’ı işgal edip yasa dışı şekilde ilhak ettiğinden bu yana ABD, Ukrayna ve uluslararası toplumun büyük bir kısmı burayı Ukrayna toprağı olarak kabul ediyor.