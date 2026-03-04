Küresel enerji piyasalarını ve savaşın dengelerini altüst edecek o açıklama Moskova’dan geldi. Rusya’nın en stratejik ihraç kalkanlarından biri olan dev LNG tankeri, seyir halindeyken büyük bir patlamayla sarsıldı.

Olayın ardından kameraların karşısına geçen Vladimir Putin, saldırının "Kiev rejimi" tarafından planlanan ve uygulanan bir terör operasyonu olduğunu belirtti.

Putin saldırının detaylarını şu sözlerle deşifre etti:

Putin, sivil enerji altyapısına yapılan bu saldırının doğrudan bir "terör saldırısı" olduğunu ve arkasında Ukrayna özel kuvvetlerinin bulunduğunu iddia etti. Saldırının, Rusya’nın dünyaya açılan en kritik enerji damarlarından birini kesmeyi hedeflediği belirtiliyor.