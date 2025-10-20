Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Cuma günü, haritalarla kaplı bir masanın önüne eğilmişti.

Trump'ın sesi ise sürekli yükseliyordu. ABD Başkanı, 3 yıldır durmadan savaşan Zelenski'ye "bu savaş bitti, kaybettin!" dedi.

Zelenski ise Trump'ın sözlerini reddediyordu. Masanın üzerine yığılmış haritalarda stratejileri, karşı taarruzları ve Tomahawk'ın savaşı nasıl gösterebileceğini göstermeye çalıştı.

Ukrayna'nın 3 yıla aşkın süredir savunduğu, Rusya'nın geçemediği kırmızı hattı gösterdi

Trump ise küfürler ederek karşılık verdi. Aniden masaya dizilmiş tüm haritaları yere fırlattı. "Ne bileyim ben kırmızı hattı! Hiç orada bulunmadım" dedi.

Trump, "Rusya'nın ekonomisi de iyi gidiyor. Bu şey savaş bile değil, özel operasyon! Putin'in istediği toprağı vereceksin. Eğer isterse Putin seni yok eder!" diye bağırdı.

Zelenski ise bu sözlere karşılık bulamadı.

PUTİN TRUMP'I CEBİNE KOYDU

The Financial Times'a konuşan kaynaklara göre Zelenski ve Trump arasındaki basına kapalı toplantı, küfürlerin havada uçuştuğu, seslerin yükseldiği bir tartışmaya dönüştü.

Zelenski ve ekibi Beyaz Saray’a uzun menzilli Tomahawk füzeleri talep etmek için gitmişti ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşan Trump, bu isteği reddetti.

Bunun üzerine Şubat ayında basın önünde yaşanan, Trump ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın Zelenski'ye yüklendiği görüşmeyi aratmayan bir tartışma patlak verdi.

Avrupa’lı yetkililere göre Trump, Putin’in ifadelerini neredeyse kelimesi kelimesine tekrarladı.

Beyaz Saray ve Kiev’den yorum gelmedi. Ancak Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada “Putin bir şeyler alacak, bazı bölgeleri kazandı” ifadesini kullandı. Bu daha önce "Ukrayna tüm topraklarını geri kazanabilir" açıklamasına ters düştü.

PUTİN'İN TEKLİFİ NE?

Putin, geçen hafta Trump’a yeni bir teklif sunarak Ukrayna’nın Donbas’ın tamamını bırakması karşılığında Rusya'nın Herson ve Zaporijya’dan çekilebileceğini belirtti.

Donbass bölgesi

Putin’in teklifi, ağustosta Alaska’da yapılan son görüşmedekine kıyasla küçük bir tavizdi. O dönemde Putin, Ukrayna’nın Donbas’ı bırakması halinde cephe hattının diğer bölgelerinde ateşkesi kabul edeceğini söylemişti.

Ancak Donbas’tan tamamen çekilmeyi Kiev tamamen reddediyor. Ukrayna, Rusya’nın 2022’de başlattığı işgalden bu yana bölgeyi tam olarak ele geçiremediğini ve hala direnişin sürdüğünü vurguluyor.

Ukrayna, Donbass'ın yaklaşık yüzde 40'lık kısmını 3 yıldır savunuyor

Ukrayna Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Oleksandr Merezhko, “Donbas’ı savaşmadan vermek toplumumuz için kabul edilemez, Putin bunun farkında” dedi.

Merezhko’ya göre Putin’in amacı daha fazla toprak değil Ukrayna’nın birliğini içeriden yıkmak.

Kırmızı: Rusya işgalindeki bölgeler / Beyaz: Ukrayna kontrolü / Pembe: Rusya toprakları

Avrupa’daki üç yetkili Trump’ın görüşmede sürekli Putin’in argümanlarını tekrarladığını ve Zelenski’yi Rus teklifini kabul etmeye zorladığını doğruladı.

Görüşmeden sonra Avrupa başkentlerinde umut azaldı ancak liderler bir sonraki adımlar için hazırlık yapmaya başladı.