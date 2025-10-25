Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriev, CNN'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Dmitriev, ABD Başkanı Donald Trump ile Putin arasındaki zirvenin yapılacağını duyurdu.

Kremlin Temsilcisi, görüşmenin "muhtemelen daha sonraki bir tarihte" gerçekleşeceğini söyledi.

'UKRAYNA'DA ÇÖZÜME YAKINIZ

Dmitriev, ABD, Ukrayna ve Rusya'nın üç yılı aşkın süredir devam eden savaşı sona erdirmek için diplomatik bir çözüme yakın olduklarına inandığını da sözlerine ekledi.