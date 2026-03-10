Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın ikinci büyük petrol ihracatçısı ve en büyük doğalgaz rezervlerine sahip ülke olarak Rusya’nın, Avrupa müşterileri uzun vadeli iş birliğine dönmek isterse onlarla tekrar çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

"AVRUPALILARLA ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Putin, Batılı güçlerin Moskova’nın Ukrayna işgali ve ardından Avrupa Birliği (AB) ile G7 yaptırımlarına yanıt olarak son dört yıldır Rus petrol ve gazına olan bağımlılıklarını büyük ölçüde azalttığını hatırlattı.

Putin, "Avrupalılarla da çalışmaya hazırız. Ancak onlardan bizimle çalışmaya istekli olduklarına dair bazı sinyaller almamız ve bu sürdürülebilirlik ile istikrarı sağlayacaklarını görmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa pazarının kaybının Rusya’yı en kazançlı müşterilerinden mahrum bıraktığını belirten Putin, petrol ve gazın Asya’ya ciddi indirimlerle satılmak zorunda kaldığını kaydetti.