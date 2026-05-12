Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergei Karakayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “Sarmat” adlı yeni ağır kıtalararası balistik füzenin test fırlatmasının başarıyla tamamlandığını bildirdi. Vedomosti’de yer alan habere göre, Karakayev, testin belirlenen tüm hedeflere ulaştığını ve füze sisteminin tasarım ile teknolojik çözümlerinin doğrulandığını söyledi.

‘VOEVODA YERİNE GELİŞTİRİLDİ’

Karakayev, “Sarmat” füze sisteminin Sovyet döneminden kalan “Voevoda” sisteminin yerine geliştirildiğini belirtti.

‘YIL SONUNA KADAR HAZIR’

Rus komutan, olumlu test sonuçlarının ardından “Sarmat” füzeleriyle donatılmış ilk alayın yıl sonuna kadar Krasnoyarsk Bölgesi’ndeki Uzhur füze birliğinde muharebe görevine başlayacağını açıkladı.

‘ÜLKE GÜVENLİĞİ İÇİN GELİŞTİRİYORUZ’

Toplantıda konuşan Putin ise Rusya’nın, ABD’nin 2002 yılında Anti-Balistik Füze (ABM) Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından kapsamlı bir nükleer modernizasyon programı başlattığını söyledi. Rus lider, değişen stratejik dengeler karşısında ülkenin güvenliğini sağlamak için yeni nesil silah sistemleri geliştirdiklerini kaydetti.

‘DÜNYANIN EN GÜÇLÜ FÜZE SİSTEMİ’

“Sarmat” projesinin 2011 yılında başlatıldığını ve füzenin ilk kez 2018’de kamuoyuna tanıtıldığını belirten Putin, sistemi “dünyanın en güçlü füze sistemi” olarak nitelendirdi. Putin’e göre füze yalnızca balistik değil, yörünge altı bir rota da izleyebiliyor. Putin, bu özelliğin menzili 35 bin kilometrenin üzerine çıkardığını ve hedef hassasiyetini artırdığını ifade etti.

Sarmat'ın yıl sonuna kadar görevine başlayacağına dikkat çeken Putin, başarılı testin ardından Savunma Bakanlığı personelini, bilim insanlarını, mühendisleri ve savunma sanayi çalışanlarını tebrik etti.