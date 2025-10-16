Vladimir Putin Moskova’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şaara ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin 1944’ten bu yana dostane bir çizgide ilerlediğini söyledi.

Putin “Rusya’nın Suriye’ye yönelik hiçbir zaman siyasi çıkarla şekillenmiş bir tutumu olmadı. Biz yalnızca Suriye halkının çıkarlarını gözetiyoruz. Suriye halkıyla derin bağlarımız var” dedi.

Ancak Putin kimle konuştuğunu unutmuş olabilir. Zira elini sıktığı Cumhurbaşkanı'nı, eski adıyla Ebu Muhammed el Colani'yi 'tamamen yok etmeye' yemin etmişti.

YOK EDECEKTİ, EL ELE POZ VERDİ

Ahmed el-Şaara kısa süre önce iktidara geldi. Eski adıyla Ebu Muhammed el-Colani olarak bilinen Şaraa, daha önce El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam grubunun lideriydi.

Kremlin bu dönemde, 2020 yılında, "Heyet Tahrir el-Şam, zalim ve barbarca yöntemlerle sözde İslam halifeliği kurmak dışında başka hiçbir amacı olmayan yasadışı bir terör örgütü olmaya devam etmektedir ve bu düşmanlara karşı tutarlı mücadele, tamamen yok edilene kadar dünya toplumunun desteğiyle sürdürülecektir" açıklamasını yapmıştı.

Rusya o dönem, Türkiye ve ABD ile birlikte örgütü terörist ilan etmişti. HTŞ Şam'a doğru başlattığı taaruz esnasında bile Rus uçakları Şaraa'nın adamlarını bombaladı.

RUSYA'NIN ÜSLERİ, SÖZÜNDEN DEĞERLİ

Ancak HTŞ, Şam'ı ele geçirdikten ve devrik Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçmasından sonra Rusya, Akdeniz'e açılan Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerini kurtarmak için söylemini hızla değiştirdi.

Reuters ve Syria TV’nin haberine göre Moskova’daki görüşmede iki konu öne çıktı. Şaara Esad’ın iadesi ve Rus askerlerinin Tartus ve Hmeymim’deki üslerdeki varlığını ele aldı.

Rusya’nın Suriye’deki askeri rolü ve yeni yönetimle ilişkileri bu görüşmeyle birlikte yeniden şekillenmeye başladı.