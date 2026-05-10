Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri sonrasında Kremlin Sarayı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

‘BU İFADELERİ PEK ÇOK DEFA DUYDUM’

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun kendisine Zelenski'den özel bir mesaj getirmediğini belirten Putin, Zelenski'nin kendisiyle görüşmeye hazır olduğuna dair ifadelerini pek çok defa duyduğunu belirtti.

'MOSKOVA YA DA ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEDE'

Zelenski ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmediğinin altını çizen Putin, Moskova'da ya da üçüncü bir ülkede görüşebileceklerini yineledi.

'GÖRÜŞMEDE ANLAŞMA İMZALANMALI'

Uzun vadeli bir perspektif için tasarlanmış bir barış anlaşması konusunda nihai anlaşmalara varılması durumunda görüşme yapabileceğini dile getiren Putin, "Bu görüşmede bir şeyler imzalanmalı ve nihai bir nokta konulmalı. Müzakere yapılmamalı" dedi.

ABD'nin Ukrayna konusuna samimi bir şekilde bir çözüm aradığını belirten Putin, bu konunun öncelikle Rusya ve Ukrayna'nın meselesi olduğunu vurguladı.