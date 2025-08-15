Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı 'bitirmek' isteyen ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'nin Alaska eyaletinde görüşüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya geldi.
7 yıl sonra ilk defa gerçekleşen görüşme öncesinde ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin'i havalimanında kırmızı halıda karşıladı.
Trump'la tokalaştıktan sonra Putin’e bir gazeteci "Başkan Putin, sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?" diye sordu.
Putin ise jest ve mimikleriyle kulağını göstererek "Duymuyorum" yanıtını verdi.