Trednyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta 10 kişi kaldı. Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Qazim Laçi, harika bir gole imza attığı maçta altı dakika içinde gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla oyunda atıldı.

Karşılaşmada 57. dakika oynanırken hakem Çağdaş Altay, Samet Akaydin'in Jhon Duran'a yaptığı hareket sonrası faul kararı verdi. Bu karara sert bir şekilde itiraz eden Laçi, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu pozisyondan 6 dakika sonra Laçi, bu kez rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. 63. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Laçi, takımını 10 kişi bıraktı.

Rizespor'un 15. dakikada kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Laçi, yaptığı düzgün ve sert vuruşla ağları havalandırmıştı.