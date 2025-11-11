Mehtap ÖZCAN ERTÜRK/SÖZCÜ

İktidarın U dönüşüyle ekonomi yönetimi değişeli 29 ay oldu ancak halen en büyük tehlike, rasyonel politikalardan geri dönmek. QNB Genel Müdürü Ömür Tan, enflasyonla mücadelede atılan adımların önemine işaret ederek, politikadan sapmanın ekonomiye büyük riskler getireceğini vurguladı. Tan, “Bu patika zor bir patika. Program ekonomiyi aşırı frenlemiyor ama yavaş yavaş açıyor. Bugüne kadar elde edilen başarı, programdan sapılmamasıyla mümkün oldu” ifadelerini kullandı.

SONUÇLARI AĞIR OLUR

Tan, finansal disiplinin önemine de dikkat çekerek, ekonomik programın başarıya ulaşması için politik sapmalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Programın gürültüyle bozulmaması gerektiğini ifade eden Tan, “Yani bu acı reçeteden herkesin payına düşeni almalı” dedi. Enflasyonu, şeker hastalığına benzeten Tan, “Şeker gibi sinsi bir hastalık. Yavaş ilerliyor ama vücut içten paramparça oluyor. Kalp krizi gibi aniden fark edilmiyor. Bu yüzden gerekli tedbirleri almazsak, sonuçlar ağır olur” diye konuştu.

SABIRSIZLIK TAŞ KOYAR

Enflasyonun geçmişte gazetelerde ‘hızlı ejderha’ ya da ‘canavar’ olarak nitelendirildiğini hatırlatan Tan, yüzde 60’lardan yüzde 30’lara inilen enflasyonun ardından, yüzde 30’dan yüzde 10’lara ve tek haneli seviyelere çekmenin daha güç olduğunu ifade etti. Tan, yapışkan enflasyon ve gecikmeli etkiler nedeniyle sürecin yavaş ilerleyeceğini söyledi. Tan, enflasyonla mücadelede istikrarın önemine vurgu yaparak, önemli olanın trendin devam etmesi ve programın belirlenen patikadan sapmaması olduğunu söyledi. Şu ana kadar kat edilen yola sabırsızlığın taş koyabileceğini belirten Tan, sürecin çok emekle yürütüldüğünü ve bu nedenle sabırlı olunması gerektiğini ifade etti. Tan, son iki yılda Merkez Bankası rezervlerinin tarihi seviyelere ulaştığını hatırlattı ve bu tabloyla kurda stres beklemediklerini ve Merkez Bankası’nın gerekli araçlarla dengeyi koruyabileceğini söyledi.

Kredi kanalları ikinci yarıdan önce açılmaz

Ömür Tan, faiz indirimlerinin regülasyonlar nedeniyle kredi faizlerine yansımadığını belirterek, “Kredi üst limitleri bizi zorluyor” dedi. Tan, kredi kısıtlamalarının 2026’nın ilk yarısında süreceğini, dolayısıyla kredi musluklarının ancak yılın ikinci yarısında açılabileceğini öngörüyor. Mevduatın yüzde 65’inin TL’de tutulma zorunluluğunun bankalar arasında ciddi bir mevduat yarışına neden olduğunu vurgulayan Tan, “Çünkü, tutturamazsanız, müthiş bir ceza ödemeniz gerekiyor. O ceza yerine ‘faizde iki puan daha fazla vereyim, biraz daha mevduat alayım’ yarışı başlıyor” dedi.

20 şehirde 3.600 çocuğa su eğitimi

QNB Türkiye’nin ‘Su ile Hayata’ projesi kapsamında çocuklara su bilinci, tasarrufu, yağmur suyu kullanımı ve sürdürülebilirlik konularında eğitim veriliyor. QNB Türkiye Genel Müdür Ömür Tan, 69 gönüllü eğitmenle 20 şehirde 3 bin 600’den fazla çocuğa ulaştıklarını belirtti. “Türkiye, sanılanın aksine su zengini bir ülke değil” diyen Tan, kişi başına düşen su miktarının 2050’de 1.069 metreküpe kadar gerilemesinin Türkiye’yi su kıtlığı yaşayan ülkeler arasına sokabileceği uyarısında bulundu.