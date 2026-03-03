Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), QR kodlar aracılığıyla düzenlenen oltalama saldırılarının veriler için doğrudan risk oluşturduğunu açıkladı. Dijital dolandırıcılar, fiziksel ve dijital kodları değiştirerek kullanıcıları sahte bağlantılara yönlendiriyor.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ RİSK ALTINDA

QR kodların, hızlı erişim imkânı ve kullanım kolaylığı sunmakla beraber, bu kodlar aracılığıyla yönlendirilen içeriklerin kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği bakımından birtakım riskler oluşturabiliyor. QR kodlar pratik bir araç olsa da kötüye kullanıldıklarında kişisel veriler için risk oluşturabiliyor.

KAYNAĞI DOĞRULAMADAN TARAMAYIN

Kamuya açık alanlardaki QR kodların üzerinde sonradan yapıştırılmış bir katman veya piksel bozukluğu olup olmadığını kontrol edin. Beklenmedik e-posta veya mesajlarla gelen, aciliyet hissi uyandıran kodlar kişisel bilgilerinizi ele geçirmeyi hedefliyor.

GELEN BAĞLANTIYI KONTROL EDİN

Kodu tarattıktan sonra yönlendirildiğiniz web sitesinin URL adresini ve güvenilirliğini mutlaka inceleyin. Bilgi talebinde bulunan platformların resmi uygulama veya site olup olmadığını teyit etmeden hiçbir verinizi paylaşmayın.