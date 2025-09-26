QR kodları artık hayatın her alanında. Bir kahve zincirinin kampanyasına katılmak, en yakın restoranı bulmak ya da bir dilekçeyi imzalamak için kullandığımız bu siyah-beyaz kareler, günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Son yıllarda ise kullanım alanları daha da genişleyerek barlarda ve restoranlarda menü görmek, sipariş vermek ve ödeme yapmak için de kullanılmaya başlandı. Ancak uzmanlar uyarıyor: Bu kolaylık, aynı zamanda dolandırıcıların yeni tuzağına dönüşmüş durumda.

QUISHING TEHLİKESİ

İngiltere’de “quishing” olarak adlandırılan yeni yöntem, sadece bir yılda insanlara yaklaşık 3,5 milyon sterline (194.424.580,00 Türk Lirası) mal oldu. Dolandırıcılar, sahte QR kod etiketlerini hazırlayarak orijinal kodların üzerine yapıştırıyor. Müşteriler telefonlarıyla bu kodları taradığında aslında bir restoranın resmi sitesine benzeyen sahte web sitelerine yönlendiriliyor. Bu siteler üzerinden banka bilgileri, oturum açma şifreleri ele geçirilebiliyor ve hatta cihazlara kötü amaçlı yazılım yüklenebiliyor.

ALDATICI DERECEDE BASİT BİR YÖNTEM

Teknoloji uzmanları, bu yöntemin aldatıcı derecede basit olduğuna dikkat çekiyor. Bir suçlunun bakış açısından QR kodların cazibesi, onları taramadan nereye yönlendirdiğini anlamanın mümkün olmaması. Dolandırıcılık fark edildiğinde ise genellikle iş işten geçmiş oluyor.

BU NOKTALARA DİKKAT EDİN

Uzmanlara göre bu tür QR kod dolandırıcılıklarından korunmak için dikkat edilmesi gereken birkaç basit nokta var:

Masadaki QR kod çıkartmalarının üzerinde oynama olup olmadığını kontrol edin. Kenarları kabarık veya yeni yapıştırılmış gibi görünüyorsa, taramaktan kaçının. Kodun yönlendirdiği web adresini inceleyin. HTTPS uzantılı olup olmadığını, yazım hataları içerip içermediğini mutlaka kontrol edin. Telefonun kamerasıyla bağlantıyı açmadan önce önizleme yapın. E-posta, SMS veya broşürler üzerinden gelen QR kodlarını asla taramayın. Şüphe duyduğunuzda en güvenli yöntem, siparişi doğrudan bardan ya da garson üzerinden vermek.

“BİRKAÇ SANİYELİK DİKKAT YETERLİ”

Teknoloji uzmanları son uyarısında, “QR kodları günlük hayatın bir parçası haline geldi, ancak dolandırıcıların istismar ettiği şey tam da bu aşinalık. Birkaç saniyelik dikkat, yüzlerce sterlinden hatta daha fazlasından kurtarabilir” ifadelerini kullandı.