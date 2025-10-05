Real Madrid, ilk yarısı golsüz geçen mücadelede ikinci yarıda bulduğu gollerle Villarreal’i mağlup etti. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren goller Vinicius Jr. (2) ve Kylian Mbappé’den geldi.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, 64 dakika sahada kaldı ve ardından yerini Jude Bellingham’a bıraktı.

“Mbappé-Arda İkilisi Neredeyse Hiç Görünmedi”

İspanyol spor gazetesi AS, maç sonrası yaptığı oyuncu değerlendirmelerinde genç futbolcuya ağır eleştiriler yöneltti. Gazetenin analizinde şu ifadeler yer aldı:

“Villarreal karşısında, son maçlarda Real Madrid taraftarlarını heyecanlandıran Mbappé-Arda ikilisi neredeyse hiç varlık gösteremedi.”

Değerlendirmede ayrıca, Arda’nın oyuna katkısının sınırlı kaldığına dikkat çekilerek şu cümleye yer verildi:

“Türk oyuncu, sahada kaldığı 64 dakikada 50’den az pas yaptı ve bir pozisyonda top kaybı yaşayarak Villarreal’in kontra atağına neden oldu.”

Sezon Performansı

Genç yıldız, bu sezon LaLiga ve UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 8 maçta forma giydi. Arda Güler, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asist üreterek takımına skor katkısı sağladı.

Real Madrid’in Villarreal karşısındaki galibiyetiyle üç puan almasına rağmen, Arda Güler’in performansı İspanya’da tartışmaların odağı haline geldi.