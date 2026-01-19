Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca ek ifade vermek üzere savcılığa getirildi.

Karaca, İBB Davası’nda firari konumdaki iş insanı Murat Gülibrahimoğlu ile ilgili iddialarını yineledi.

Karaca “Öncelikle belirtmek isterim ki ben Murat Gülibrahimoğlu ile 1,5 sene sevgili olarak ilişki yaşadım. Kendisi ile birçok seyahatimiz olmuştur” dedi.

Karaca, Murat Gülibrahimoğlu ile birlikte yurt içi ve yurtdışı seyahatlere çıktığını söyledi.

Karaca, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal’ın da o seyahatlerde yer aldığını öne sürdü.

Karaca, dosya kapsamında adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan sanatçı Emel Müftüoğlu ve Selen Görgüzel’in de aralarında bulunduğu isimlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gittiklerini öne sürdü.

Karaca, “Kumar oynamak için bize özel bir oda tahsis edildi. Oda sarı renkte olup ismi de bu şekildeydi. Odaya girişte korumalar kapıda beklerdi. Burada Murat çok yüksek miktarda yaklaşık (300.000 USD) kaybetti” ifadelerini kullandı.

Karaca ifadesini “Telefonumda çıkan fotoğraflar tekrardan gösterildiğinde yaşadıklarımı anlatacağım. Şu an diyeceklerim bundan ibarettir” diyerek noktaladı.