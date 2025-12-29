

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın üç yıllık aşkı geçen eylülde sona erdi. Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermediği için ilişkinin bittiği iddia edildi. Ancak ünlü çiftin güven problemi nedeniyle ayrıldığı öğrenildi.

İkili başka aşklara yelken açtı. Hande Erçel yapımcı Onur Güvenatam'la yeni bir ilişkiye başladı. Hakan Sabancı'nın da oyuncu Rabia Soytürk ile görüştüğü söylentileri yayıldı.

HAKAN'I YALANLAMADI

Önceki akşam katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rabia Soytürk, "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın" diyerek aşk iddialarını üstü kapalı şekilde doğruladı.