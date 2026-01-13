Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra oyuncu Rabia Soytürk ile ilişki yaşadığı konuşuluyordu.

Soytürk, geçenlerde katıldığı bir etkinlikte Sabancı ile ilgili sorulara "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın" yanıtını verip aşk dedikodularını üstü kapalı bir şekilde onaylamıştı.

Soytürk, etkinlikten sonra da Sabancı'nın kendisi için tahsis ettiği VIP araçla sevgilisinin Emirgan'daki yalısına gitmişti.

Ancak Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk'ün mutluluğu uzun sürmediği, ayrıldıkları ileri sürüldü.

Sabancı ile Soytürk'ün ayrılığında anne Arzu Sabancı'nın etkili olduğu iddia edildi.