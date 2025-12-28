İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyonlar bugün de sürdü.

Aralarında rap şarkıcısı; Miss Turkey yarışmasının 2016 birincisi ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu çok sayıda kişinin ardından bir ismin daha gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Pointer'in aktardığı bilgiye göre, stil danışmanı modacı Rabia Yaman da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

BUGÜNKÜ OPERASYON

Aralarında 'EGE!' mahlaslı rap müzik sanatçısı Ege Karataşlı, Miss Turkey yarışmasının 2016 birincisi manken Buse İskenderoğlu ve Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Baran Süzer'in yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alınırken, sosyal medya fenomeni Şebnem İnan'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında bu sabah yeni gözaltılar yapılmıştı.

"The Bacım" adlı Instagram hesabında 2,5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Şebnem İnan da gözaltına alınmıştı.