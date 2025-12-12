Çin devlet televizyonun yayınladığı videolarda, drone'un modüler bölmesinden bomba ve füze bırakışı gösteriliyor. Jiutian, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), bunu "drone taşıyıcısı" olarak tanımlıyor. Jiutian’ın Pasifik’te hava üstünlüğü için tasarlandığı ve 2025'te servise girdiği biliriliyor. Son uçuşu, Pasifik gerilimleri bağlamında dikkat çekiyor.

Jiutian'a hava savunma sistemi dokunamıyor

16 ton yük, 8 askı noktası, hava-hava füzeleri, anti-gemi füzeleri, kamikaze dronlar veya 200+ FPV drone swarms taşıyabiliyor.

Çin, HALE drone teknolojisinde önemli bir adım atarak Jiutian (Yüksek Gökyüzü) adını verdiği yeni bir platformun ilk uçuşunu tamamladı. Global Times ve Janes Defence kaynaklarına göre, bu drone Y-20 stratejik nakliye uçağının drone varyantı olarak geliştirildi.



Ağırlık ve Yük Kapasitesi: 16 ton kalkış ağırlığına sahip olan Jiutian, sekiz harici askı noktasıyla hava-hava füzeleri ve gemi savar füzeleri taşıyabilmektedir.

En kritik yeteneği, modüler iç bölmesi sayesinde 200'den fazla FPV drone sürüsü veya kamikaze drone'ları konuşlandırmasıdır. Jiutian'ı üstün klan özelliklerinden dolayı kendini bir "drone taşıyıcısı" olarak tanımlıyor.

Jiutian'ı neden hava savunma sistemleri vuramıyor?

15 km tavan irtifası, platformu çoğu kısa menzilli ve alçak irtifa hava savunma sistemi (MANPADS, SHORAD) ve konvansiyonel füzelerin erişim alanının dışında kalıyor.



Bu özelliklere sahip bir drone avcısı yüksek irtifada uçması nedeniyle Jiutian'ın hedeflere karşı adeta dokunulmaz vuruşlar yapmasına olanak verebilir.

Öte yandan akıllara gelen ilk soru bu gerçekten mümkün mü, Çin bunu yaptı mı? Evet Aralık 2025'teki uçuşu, platformun füze bırakma ve drone konuşlandırma yeteneklerini bunun olabileceği ihtimalini doğruladığını şimdilik gösteriyor.

Jiutian, sivil ve lojistik amaçlar için de kullanılacak

İç bölme, drone sürüsünün yanı sıra kargo taşımacılığı, deniz devriyesi, acil kurtarma operasyonları ve hatta yangın söndürme görevleri için hızlıca dönüştürülebiliyor.

Çin'in 2025 yılında drone filosunu yüzde 30 oranında artırdığı bir dönemde Jiutian'ın hava gücü stratejisinde önemli bir değişimi işaret ediyor.







Bu platformun faaliyete geçmesi, gelecekteki hava savaşlarının doğasını ve küresel savunma stratejilerini etkileme potansiyeline sahiptir.

Y-20 uçağından drone taşıyıcısına dönüştü

Global Times ve Janes Defence, Jiutian'ı Y-20 stratejik nakliye uçağının drone varyantı olarak doğruluyor. 2025 Haziran'da servise girdi, Pasifik'te hava üstünlüğü için tasarlandı. S-400'ün 40 km tavanı tartışması var, ama Jiutian'ın 15 km irtifası SHORAD'ları da aşıyor. SM-6 gibi uzun menzilli sistemler için ise hala hedefte.

Çok fonksiyonlu yangın söndürme, kargo, kurtarma. Çin, 2025'te drone filosunu %30 artırdı. Pasifik gerilimleri (Tayvan) bağlamında stratejik.

Konun ana başlığına dönersek böyle devasa bir insansız hava aracı ve içinde yüzlerce drone taşıyor. Bu gerçekten inanılmaz ama düşündürücü konu var. Uçak uçuyor ve havada yüzlerce kamikaze drone görüntüsü var ama hedefleri vurma görüntüleri henüz paylaşılmadı. Video da izlediğiniz hedefi vurma görüntüleri yapay zeka (AI) üretilmiş. Önümüzdeki günlerde belki gerçek görüntüleri görürüz ama şimdilik bunu görmek teknoloji açısından bilim kurgu sahnelerini aratmadı.