İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD dün, sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenlemeye başladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üsleri ve hedeflerine füze ile kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

ULUSLARARASI TEPKİLER

ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara uluslararası tepkiler geldi. Ülkelerden gelen açıklamalar ise şöyle;

İran: Bu saldırıya karşılık vermek, BM Şartı’nın 51’inci maddesi kapsamında meşru hakkımız.

İngiltere: Savaşın daha geniş bölgesel çatışmaya doğru tırmanma istemiyoruz.

RADYOAKTİF FELAKET UYARISI GELDİ

Rusya: “Bölge insani, iktisadi ve belki radyoaktif bir felakete gidiyor

GKRY: Orta Doğu’dan üçüncü ülke vatandaşı sivillerin tahliye edilmesi planı devreye alındı.

Avrupa Birliği: Sivillerin korunması ve uluslararası insancıl hukuk önceliğimizdir.

İsviçre: Endişe duyuyoruz itidal çağrısı

Fransa: Savaş uluslararası güvenlik ve huzur için ciddi sonuçlar doğuracak.

İtalya: İran’ın sivil halkıyla dayanışma içindeyiz.

Belçika: Diplomatik çabaların bir sonuç vermemesi sebebiyle “derin bir üzüntü” duyuyoruz.

İspanya: ABD ve İsrail’in “tek taraflı askeri harekatına karşıyız.