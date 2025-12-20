Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta Rafa Silva, 48 gün sonra kadroda yer aldı.

Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlı formayı giyen Portekizli futbolcu, son 5 maçta kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta bir süredir yeniden takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Rafa Silva, Rizespor maçının ilerleyen dakikalarında teknik direktör Sergen Yalçın'dan şans bekleyecek.

Karşılaşma öncesinde oyuncu listenin anons edildiği sırada yıldız futbolcu, taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Beşiktaş tepkisini koreografiyle gösterdi

Beşiktaşlı taraftarlar, son haftalarda hakemlerin verdikleri kararlara tepki göstermek amacıyla kale arkasında ilginç bir koreografiye imza attı.

Üzerinde Beşiktaş efsanesi Baba Hakkı'nın (Hakkı Yeten) da yer aldığı koreografide "Hak Yiyenler Değil, Hakkı Yeten'ler Kazanacak!" ifadeleri yer aldı. Tribünler de bu esnada yaptıkları tezahüratlarla hakemlere tepki gösterdi.

Ayrıca aynı dakikalarda bir elin oynattığı kukla da skorbordda yer aldı.