Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki yılan hikayesine dönen ayrılık süreci netleşiyor. Siyah beyazlılarda kasım ayından bu yana forma giymeyen ve takımdan ayrılmak isteyen Portekizli yıldız, Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'ya gitmeye hazırlanıyor.

Abola'nın haberine göre Benfica somut adımlar atarak 5 milyon Euro teklif ederken, Beşiktaş da talebini 15 milyon Euro'dan 7 milyon Euro'ya düşürdü. Anlaşmaya varılması için gereken fark oldukça azalırken, transferin 1-2 gün içinde çözüme kavuşması bekleniyor.

ORKUN VE GEDSON'DAN ALACAKLILAR

Haberin detayında Benfica'nın, Rafa'yı hafta sonuna kadar Lizbon'da görmek istediği ancak performansa bağlı 2 milyon Euro'luk bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'dan fazla ödeme yapmak istemediği ifade edildi. 32 yaşındaki Portekizli milli futbolcu, 2.5 yıllık bir sözleşme konusunda da Benfica ile anlaştı.

Bilindiği üzere Benfica, Orkun Kökçü'nün transferi için Beşiktaş'tan 25 milyon Euro + gol bonusu olarak 5 milyon Euro alacaklı. Ayrıca Temmuz ayında Gedson Fernandes'in haklarının kalan %50'sinin satışından da 10 milyon Euro alacakları var. Bu para, bu transferlerden henüz ödenmemiş olan tutardan düşülmesi de gündemde