RAFA Silva’yla Beşiktaş’ın hikayesi yarım kaldı. Benfica’dan büyük umutlarla transfer edildikten sonra geçen sezon attığı goller ve asistleriyle siyah-beyazlı taraftarları mest eden Portekizli yıldız, geride kırgın kalpler bırakıp eski kulübünün yolunu tuttu. Siyah-beyazlı yönetim ve Benfica, 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Sözleşmeye 1 milyon Euro da bonus maddesi eklendi. Rafa Silva, bugün bavulunu toplayıp Lizbon’a uçacak.

İNAT ETTİ VE GİTTİ

SEZONUN ilk devresindeki Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş ile ipleri koparan Rafa’nın gidişi pek de hoş olmadı. İstemsiz davranışlarla birlikte antrenmanlara çıkmayıp takımdan ayrılmayı bekleyen Rafa, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yönetime rest çekmişti. Başkan Serdal Adalı, oyuncusunu affetmek için sabretse de Rafa’nın inatçı tavrı güzel başlayan serüveni bu noktaya kadar getirdi. Rafa’nın adı artık arşiv görüntülerde yer alacak