2 Kasım’dan bu yana Beşiktaş’ta forma giymeyen Rafa Silva ile ilgili Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atıldı…

Portekiz basınından Record'un haberine göre Benfica, eski oyuncusu Rafa Silva ile yeniden anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlılar, 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Transferin tamamlanması için ise Benfica yönetiminin Beşiktaş ile de anlaşmaya varması gerekiyor.

Benfica, bu transfer için 5 milyon euro bonservis ödemeye hazırlanıyor. Anlaşmada ayrıca performansa bağlı 2 milyon euro'luk bonus maddesi bulunuyor. Benfica'nın ligi 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesi halinde toplam bedelin 7 milyon euroya çıkacağı belirtiliyor.