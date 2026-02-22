Portekiz Premier Ligi'nin 23. haftasında Benfica, sahasında AVS ile karşılaştı. Estadio da Luz'da oynanan mücadele, ev sahibinin 3-0'lık galibiyeti ile tamamlandı. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Bah, 30. dakikada Barrenechea ve 43. dakikada Rafa Silva attı. Bu sonuçla Benfica, puanını 55 yaparak ligdeki üçüncülüğünü sürdürdü. RABONA GOL SOSYAL MEDYAYI SALLADI Karşılaşmaya Rafa Silva’nın golü damga vurdu. Mücadelenin 43. dakikasında ceza sahası içerisinde rabona vuruşuyla topu ağlara gönderen Rafa Silva attığı golle sosyal medyada gündem oldu. Rafa Silva'nın estetik golü beğeni toplarken binlerce kez paylaşıldı.

