Beşiktaş'ta 1.5 senede oynadığı futbolla taraflı-tarafsız birçok futbolseverin beğenisini kazanan Rafa Silva, son dönemde "ayrılık isteğiyle" gündemden düşmüyor. Oyuncunun önce "futbolu bırakmak istediği" haberi yayılsa da menajeri bunun "anlık bir sinirle" söylendiğini ve Rafa'nın kariyerine devam edeceğini vurguladı.

'RAFA SİLVA' BASIN TOPLANTISI

32 yaşındaki yıldızın Beşiktaş'taki isteksizliği öyle bir hal aldı ki, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, dün Rafa Silva'nın güncel durumunu kamuoyuyla paylaşmak için basın toplantısı düzenlemek durumunda kaldı.

Daima sessizliğiyle bilinen yetenekli futbolcu ise menajerlik şirketi Onsoccer aracılığıyla; özetle "Beşiktaş'a gelirken kulübün hedeflerine inandığını ancak kulüpteki istikrarsızlık, sık yönetim/teknik direktör değişikliklerinin kendisini yıprattığını, Başkan Serdal Adalı'nın 'Takım arkadaşlarından çok köpeğiyle vakit geçiriyor' sözlerinden olumsuz etkilediğini" belirtti.

Türkiye'de Beşiktaş dışında başka bir takımda oynamayacağının altı çizilen 21 maddelik metinde, oyuncunun kulüpten ayrılmak adına tüm alacaklarından feragat etmeye hazır olduğu belirtildi.

PORTEKİZ'DE İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLDİ

Basında yetenekli 10 numaranın adı en çok eski kulübü Benfica ile anılsa da taraftarlar açısından bu ihtimal pek hoş karşılanmıyor. X'te (Twitter) 'CabineDesportiva' adlı hesabın Rafa Silva'nın durumunu özet geçtiği paylaşımın altına birçok Benficalı taraftar olumsuz yorumda bulundu. Yazılanların bir kısmı şöyle oldu:

- "Yıllık maliyeti 6-7 milyon euro olmalı. Belki de en iyisi uzak durmak. Rafa'nın depresyonda olduğunu düşünüyorum."

- "Benfica'dan bedelsiz ayrılmakta ısrar eden ve kulübe tek kuruş kazandırmayan bu 'diva'nın geri dönmesi için şimdi yalvaracak mıyız?"

- "Rafa'yı boşver dostum. Boş insanlar tarafından tanrılaştırılan vasat bir oyuncu. Adam bedavaya gidiyor, sözleşmesini yenilemek istemedi, taraftarları elinin tersiyle itti ve hala geri dönmesi mi isteniyor? Bir imza parası daha alması için mi?"

- "Bu çocuk her zaman 'sıra dışı' bir yapıdaydı."

- "Rafa, Beşiktaş'ın başkanının Vieira veya Rui Costa olmadığını unuttu. Artık oynadığı kulübün onurlu bir başkanı var."

- "Beşiktaş başkanı yüzde 100 haklı. Bir oyuncunun sırf canı istemediği için sözleşmesi yükümlülüklerini yerine getirmemesi ne kadar saçma... Rafa bu tür huysuzluklarda çok tecrübelidir."