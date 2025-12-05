Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ın dünkü idmanında ilginç bir konuğu vardı. 2 Kasım’daki F.Bahçe maçından itibaren “Sakatım” diyerek idmanlara çıkmayan Rafa Silva da takımla çalıştı. Portekizli oyuncuyu idmanda görenler, “Kriz bitti” dedi. Keşke öyle olsa... Kriz sürüyor, sadece Beşiktaş ile Rafa arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı.

ZOR DURUMA DÜŞERDİ

Rafa Silva daha önce ağrılarını gerekçe göstermiş, 19 Kasım’da çekilen MR’ı temiz çıkmış, yine de ‘Mekanik lomber ağrı’ tanısıyla bir tedavi programı uygulanmaya başlamıştı. Portekizli oyuncu, geçen iki haftanın ardından idmana çıkmasa yeniden MR’ı çekilecek, herhangi bir sakatlığı bulunmadığı için de sonuçlar tekrar temiz çıkacak, zor durumda kalacaktı.

ESKİ TAS ESKİ HAMAM

MR ile başlayan hukuki sürecin tekrar etmemesi için Rafa Silva dünkü idmanda takımla çalıştı. Ancak bu gelişme Portekizli oyuncunun durumunda herhangi bir değişikliğe yol açmadı. Rafa Silva gönderilecek. Ocak ayında uygun bir fiyat veren kulüp olursa satılacak. O kulüp de büyük ihtimalle Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica olacak.