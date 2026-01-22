Portekiz devi Benfica, Rafa Silva’yı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. A Bola’nın haberine göre; 32 yaşındaki futbolcu transferin resmiyet kazanması öncesinde Lizbon’a geldi ve son detaylar üzerinde görüşmeler sürüyor.

BEŞİKTAŞ’TAN AYRILMAK İÇİN FEDAKARLIK YAPTI

Rafa Silva’nın Beşiktaş’tan ayrılabilmek adına ciddi bir maddi fedakârlığı göze aldığı belirtildi. Portekizli oyuncunun, Kasım ayından bu yana siyah-beyazlı kulüple yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararı aldığı ifade edildi. Türkiye’de yıllık yaklaşık 6 milyon Euro net kazanan Rafa Silva’nın, Benfica’da bu rakamın oldukça altına inmeyi kabul ettiği aktarıldı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Tecrübeli hücum oyuncusunun Benfica ile 2028 yılına kadar geçerli olacak iki buçuk yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Rafa Silva’nın Portekiz ekibinde yıllık yaklaşık 2,2 milyon Euro kazanacağı ve bu rakamın, 2024 yazında Benfica’dan ayrılmadan önceki maaşına yakın olduğu kaydedildi.

GERİ DÖNÜŞÜN ARDINDAKİ NEDENLER

Bu finansal tablo, Rafa Silva’nın Portekiz futboluna ve özellikle Benfica’ya duyduğu bağlılığı net şekilde ortaya koyuyor. Aynı zamanda Beşiktaş’ta son aylarda yaşanan gergin ortamdan çıkma isteğinin de bu kararda etkili olduğu vurgulanıyor.

GEÇMİŞTE REDDEDİLEN YÜKSEK TEKLİF

Rafa Silva, Benfica’dan ayrılmadan önce Katar’dan gelen ve kulübe 10 milyon euro kazandırabilecek yüksek bir teklife rağmen takımda kalmayı tercih etmişti. Benfica Başkanı Rui Costa’nın talebi üzerine bu teklifi geri çeviren oyuncu, bir sezon daha takımda kalmış ancak sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlanamamıştı.

RUI COSTA FAKTÖRÜ

O dönemde hem Rui Costa hem de Rafa Silva, ayrılığın yalnızca maddi nedenlere dayanmadığı, yedi buçuk yıllık sürecin ardından bir dönemin kapandığı konusunda hemfikir olmuştu. A Bola’nın aktardığına göre, Rafa Silva’nın sahadaki ve saha dışındaki örnek duruşu ile bu kararın ekonomik olmaktan çok ilkesel olması, Benfica yönetiminin bugün bu transfere olumlu yaklaşmasının en önemli nedenleri arasında yer alıyor.